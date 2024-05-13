Чергова маріонетка Путіна: міністр оборони Британії прокоментував заміну Шойгу на Бєлоусова

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс прокоментував заміну на посаді міністра оборони Росії Сергєя Шойгу на Андрєя Бєлоусова, вбачаючи в цьому потребу РФ в продовженні війни проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис британського міністра у Twitter (X)

Деталі: Він підкреслив, що новий очільник російського відомства стане черговою "маріонеткою" кремлівського правителя Владіміра Путіна.

Реклама:

Sergei Shoigu has overseen over 355k casualties amongst his own soldiers & mass civilian suffering with an illegal campaign in Ukraine.



Russia needs a Defence Minister who would undo that disastrous legacy & end the invasion - but all they’ll get is another of Putin’s puppets. https://t.co/gNAhXqoRcm — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) May 12, 2024

Шаппс нагадав, що Шойгу несе відповідальність за загибель понад 355 тисяч своїх солдатів і масових страждань мирного населення внаслідок загарбницької війни проти України.

ВІДЕО ДНЯ

"Росії потрібен міністр оборони, який змінив би цей катастрофічний спадок і поклав край вторгненню, але все, що вони отримають, – це ще одну маріонетку Путіна", – зазначив глава британського Міноборони.

Нагадаємо: Путін замінив Шойгу на Бєлоусова на посаді міністра оборони Росії 12 травня. Водночас Шойгу обійме на посаду секретаря Ради безпеки замість Ніколая Патрушева.

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Путін робить заміни керівників, зокрема у Міноборони РФ, посилюючи підготовку до затяжної війни в України та, можливо, готуючись до майбутньої конфронтації з НАТО.