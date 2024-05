Чергова маріонетка Путіна: міністр оборони Британії прокоментував заміну Шойгу на Бєлоусова

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс прокоментував заміну на посаді міністра оборони Росії Сергєя Шойгу на Андрєя Бєлоусова, вбачаючи в цьому потребу РФ в продовженні війни проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис британського міністра у Twitter (X)

Деталі: Він підкреслив, що новий очільник російського відомства стане черговою "маріонеткою" кремлівського правителя Владіміра Путіна.

Sergei Shoigu has overseen over 355k casualties amongst his own soldiers & mass civilian suffering with an illegal campaign in Ukraine.



Russia needs a Defence Minister who would undo that disastrous legacy & end the invasion - but all they’ll get is another of Putin’s puppets. https://t.co/gNAhXqoRcm