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Чергова маріонетка Путіна: міністр оборони Британії прокоментував заміну Шойгу на Бєлоусова

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцПонеділок, 13 травня 2024, 09:53
Чергова маріонетка Путіна: міністр оборони Британії прокоментував заміну Шойгу на Бєлоусова
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс. Фото: Getty Images

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс прокоментував заміну на посаді міністра оборони Росії Сергєя Шойгу на Андрєя Бєлоусова, вбачаючи в цьому потребу РФ в продовженні війни проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис британського міністра у Twitter (X)

Деталі: Він підкреслив, що новий очільник російського відомства стане черговою "маріонеткою" кремлівського правителя Владіміра Путіна.

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Шаппс нагадав, що Шойгу несе відповідальність за загибель понад 355 тисяч своїх солдатів і масових страждань мирного населення внаслідок загарбницької війни проти України.

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"Росії потрібен міністр оборони, який змінив би цей катастрофічний спадок і поклав край вторгненню, але все, що вони отримають, – це ще одну маріонетку Путіна", – зазначив глава британського Міноборони.

Нагадаємо: Путін замінив Шойгу на Бєлоусова на посаді міністра оборони Росії 12 травня. Водночас Шойгу обійме на посаду секретаря Ради безпеки замість Ніколая Патрушева.

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Путін робить заміни керівників, зокрема у Міноборони РФ, посилюючи підготовку до затяжної війни в України та, можливо, готуючись до майбутньої конфронтації з НАТО.

Теми: РосіяВелика Британія
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