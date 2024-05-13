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Очередная марионетка Путина: министр обороны Британии прокомментировал замену Шойгу на Белоусова

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПонедельник, 13 мая 2024, 09:53
Очередная марионетка Путина: министр обороны Британии прокомментировал замену Шойгу на Белоусова
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Фото: Getty Images

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс прокомментировал замену на посту министра обороны России Сергея Шойгу на Андрея Белоусова, видя в этом потребность РФ в продолжении войны против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение британского министра в Twitter (X)

Детали: Он подчеркнул, что новый глава российского ведомства станет очередной "марионеткой" кремлевского правителя Владимира Путина.

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Шаппс напомнил, что Шойгу несет ответственность за гибель более 355 тысяч своих солдат и массовых страданий мирного населения в результате захватнической войны против Украины.

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"России нужен министр обороны, который изменил бы это катастрофическое наследие и положил конец вторжению, но все, что они получат, – это еще одну марионетку Путина", – отметил глава британского Минобороны.

Напомним: Путин заменил Шойгу на Белоусова на посту министра обороны России 12 мая. В то же время Шойгу займет должность секретаря Совета безопасности вместо Николая Патрушева.

Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что Путин делает замены руководителей, в частности в Минобороны РФ, усиливая подготовку к затяжной войне в Украине и, возможно, готовясь к будущей конфронтации с НАТО.

Темы: РосcияВеликобритания
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