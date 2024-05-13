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Заклали вибухівку в гіпермаркетах і біля кафе: СБУ дала подробиці зірваних терактів у Києві

Валентина РоманенкоПонеділок, 13 травня 2024, 13:40
Заклали вибухівку в гіпермаркетах і біля кафе: СБУ дала подробиці зірваних терактів у Києві
фото сбу

Агенти російської розвідки планували серію терактів до 9 травня у Києві, де встановлювали вибухові пристрої в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із кафе.

Джерело: СБУ, Офіс гепрокурора

Деталі: За даними слідства, підозрювані на виконання завдання представника Головного управління Генштабу збройних сил РФ мали закласти вибухові пристрої у трьох торгівельних центрах у столиці і в автівку, запарковану поруч із популярним київським кафе. Потім вони мали підірвати їх.

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Спецоперацію із затримання провели на автостоянці в останньому із торгових центрів, де підозрювані планували закласти вибухівку.

 

Наразі двом особам-учасникам мережі обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Вказано, що всі 15 вибухових пристроїв, що були замасковані під продукти харчування, були своєчасно виявлені у столиці та знешкоджені співробітниками правоохоронних органів.

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За даними контррозвідки Служби безпеки України, куратором терактів РФ був співробітник російської спецслужби Юрій Сизов, який проходить службу у військовій частині №92154.

Він особисто давав вказівки завербованим агентам і навіть записав відеоінструкцію із встановлення вибухового пристрою в одному з магазинів цієї ж мережі у Московській області, зазначають у спецслужбі.

Зазначається, що Сизов відповідав ще за проведення диверсії в Україні, яка мала відбутися на Львівщині у лютому 2024 року. Тоді СБУ також зіграла на випередження і запобігла вибухам.

СБУ також оприлюднила відео із подробицями спецоперації.

Що передувало: 11 травня речник СБУ Артем Дехтяренко коротко повідомив, що Служба безпеки затримала виконавців російської розвідки, які готували теракти у Києві на 9 травня. Подробиці обіцяли згодом.

Теми: тероризмвійнаСБУКиїв
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