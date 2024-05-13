Заложили взрывчатку в гипермаркетах и возле кафе: подробности сорванных терактов в Киеве

Агенты российской разведки планировали серию терактов к 9 мая в Киеве, где устанавливали взрывные устройства в строительных гипермаркетах известной сети и возле одного из кафе.

Источник: СБУ, Офис гепрокурора

Детали: По данным следствия, подозреваемые во исполнение задания представителя Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ должны были заложить взрывные устройства в трех торговых центрах в столице и в машину, запаркованную рядом с популярным киевским кафе. Затем они должны были взорвать их.

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Спецоперацию по задержанию провели на автостоянке в последнем из торговых центров, где подозреваемые планировали заложить взрывчатку.

Сейчас двум участникам сети избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Указано, что все 15 взрывных устройств, которые были замаскированы под продукты питания, были своевременно обнаружены в столице и обезврежены сотрудниками правоохранительных органов.

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По данным контрразведки Службы безопасности Украины, куратором терактов РФ был сотрудник российской спецслужбы Юрий Сизов, который проходит службу в воинской части №92154.

Он лично давал указания завербованным агентам и даже записал видеоинструкцию по установке взрывного устройства в одном из магазинов этой же сети в Московской области, отмечают в спецслужбе.

Отмечается, что Сизов отвечал еще за проведение диверсии в Украине, которая должна была состояться на Львовщине в феврале 2024 года. Тогда СБУ также сыграла на опережение и предотвратила взрывы.

СБУ также обнародовала видео с подробностями спецоперации.

Что предшествовало: 11 мая спикер СБУ Артем Дехтяренко коротко сообщил, что Служба безопасности задержала исполнителей российской разведки, которые готовили теракты в Киеве на 9 мая. Подробности обещали позже.