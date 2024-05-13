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Вся Україна знову була в тривозі через зліт носія ракети "Кинджал"

Валентина РоманенкоПонеділок, 13 травня 2024, 14:53
Вся Україна знову була в тривозі через зліт носія ракети Кинджал
МіГ-31К ілюстративне фото

По всій території України вдень 13 травня вдруге оголосили повітряну тривогу через зліт у Росії потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал" винищувача МіГ-31К, вони тривала 46 хвилин.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили в соцмережах

Дослівно ПС ЗСУ: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)".

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Оновлено: О 15.34 було оголошено відбій.

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Теми: повітряна тривога
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