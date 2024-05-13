Вся Украина снова была в тревоге из-за взлета носителя ракеты "Кинжал"
Понедельник, 13 мая 2024, 14:53
По всей территории Украины днем 13 мая во второй раз объявили воздушную тревогу из-за взлета в России потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал" - истребителя МиГ-31К, она длилась 46 минут.
Источник: карта тревог, Воздушные силы в соцсетях
Дословно ВС ВСУ: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область)".
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Обновлено: В 15.34 был объявлен отбой.
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