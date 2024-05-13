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Наступление на Харьковщину: оккупанты удерживают гражданских в подвале

Алена МазуренкоПонедельник, 13 мая 2024, 16:42
Наступление на Харьковщину: оккупанты удерживают гражданских в подвале
скриншот из видео

Российские захватчики во время своего наступления на Харьковщину поместили и удерживают местных граждан в подвале и заставляют их оказывать медпомощь раненым военным РФ. Украина начала расследование по факту нарушения обычаев войны.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, в Волчанской громаде во время наступательных действий российской армии оккупанты насильно удерживали и продолжают удерживать людей в подвале. Местных жителей поместили в помещение 11 мая 2024 года.

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Некоторым из них 13 мая удалось сбежать и добраться до волонтеров. Сейчас люди находятся в безопасности.

Пострадавшие рассказали, что во время пребывания в подвале они слышали разговоры российских военнослужащих о том, что мирное население нужно расстрелять".

Детали: Сообщается, что людей заставляли оказывать оккупантам медицинскую помощь.

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Эти действия оккупантов являются нарушением Конвенции о защите гражданского населения во время войны, участниками которой являются, в частности, Украина и Россия.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины).

Напомним:

  • Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что серая зона и линия фронта в области увеличилась, российские военные пытаются умышленно ее растянуть, атакуя малыми группами по новым направлениям.
  • Синегубов отметил, что "из опасных направлений продолжается эвакуация жителей". Всего эвакуировали 5,7 тыс. человек. 13 мая планируют вывезти еще 1,6 тыс. В Волчанске, по словам главы, пока остается 200-300 человек.

Знать больше: Россия во второй раз наступает на Волчанск | УП. Репортаж

Темы: Харьковская областьвойнаоккупацияРосcия
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