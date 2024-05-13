Наступление на Харьковщину: оккупанты удерживают гражданских в подвале

Российские захватчики во время своего наступления на Харьковщину поместили и удерживают местных граждан в подвале и заставляют их оказывать медпомощь раненым военным РФ. Украина начала расследование по факту нарушения обычаев войны.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, в Волчанской громаде во время наступательных действий российской армии оккупанты насильно удерживали и продолжают удерживать людей в подвале. Местных жителей поместили в помещение 11 мая 2024 года.

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Некоторым из них 13 мая удалось сбежать и добраться до волонтеров. Сейчас люди находятся в безопасности.

Пострадавшие рассказали, что во время пребывания в подвале они слышали разговоры российских военнослужащих о том, что мирное население нужно расстрелять".

Детали: Сообщается, что людей заставляли оказывать оккупантам медицинскую помощь.

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Эти действия оккупантов являются нарушением Конвенции о защите гражданского населения во время войны, участниками которой являются, в частности, Украина и Россия.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины).

Напомним:

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что серая зона и линия фронта в области увеличилась, российские военные пытаются умышленно ее растянуть, атакуя малыми группами по новым направлениям.

Синегубов отметил, что "из опасных направлений продолжается эвакуация жителей". Всего эвакуировали 5,7 тыс. человек. 13 мая планируют вывезти еще 1,6 тыс. В Волчанске, по словам главы, пока остается 200-300 человек.

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