Росіяни вбили двох українців, обстрілюючи село на Херсонщині – ОВА

Російські війська здійснили обстріл села Кізомис у Херсонській області, внаслідок чого загинули двоє місцевих мешканців.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у соцмережах

Дослівно: "Окупанти обстріляли село Кізомис Білозерської громади. Один із ударів прийшовся по житловому будинку. Внаслідок цього в оселі виникла пожежа, під час ліквідації якої рятувальники виявили тіла загиблих місцевих жителів".

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Деталі: За словами Прокудіна, травми, несумісні з життям, отримали чоловік 1955 року народження та жінка 1962 року народження.

Що передувало: Вночі 8 травня російські війська обстріляли Білозерку Херсонської області, внаслідок чого загинула жінка, ще троє людей були поранені.