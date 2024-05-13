Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Россияне убили двух украинцев, обстреливая село на Херсонщине – ОВА

Понедельник, 13 мая 2024, 18:27
Россияне убили двух украинцев, обстреливая село на Херсонщине – ОВА
фото: Getty Images

Российские войска совершили обстрел села Кизомыс в Херсонской области, в результате чего погибли двое местных жителей.

Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в соцсетях

Дословно: "Оккупанты обстреляли село Кизомыс Белозерской общины. Один из ударов пришелся по жилому дому. В результате в доме возник пожар, во время ликвидации которого спасатели обнаружили тела погибших местных жителей".

Реклама:

Детали: По словам Прокудина, травмы, несовместимые с жизнью, получили мужчина 1955 года рождения и женщина 1962 года рождения.

Что предшествовало: Ночью 8 мая российские войска обстреляли Белозерку Херсонской области, в результате чего погибла женщина, еще три человека были ранены.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Проукраинское правительство начало работать в Хорватии

ISW: Запрет США бить по территории России серьезно подрывает способность Украины защищаться

Приложение Резерв+ для военнообязанных уже можно скачать

В Белом доме прокомментировали объятия Си и Путина

Армия РФ атаковала Одесщину тремя баллистическими и тремя авиаракетами за день

В субботу ограничение энергоснабжения будет действовать только для промышленности - "Укрэнерго"

Все новости...
Последние новости
09:38
инфографикаРФ атаковала 123 объекта инфраструктуры в 12 областях за сутки
09:34
Мужчины больше подвержены серьезным осложнениям от диабета, чем женщины – исследование
09:16
Проукраинское правительство начало работать в Хорватии
09:02
фотоНа западе Германии – масштабное наводнение
08:47
Российские БПЛА повредили энергетическую инфраструктуру на Полтавщине
08:31
Харьков: возросло количество пострадавших от российских КАБов
08:05
Силы обороны за сутки устранили более 1200 оккупантов
08:04
хоккейЧемпионат мира: Чехия обыграла Австрию, Германия разгромила Казахстан
07:32
Politico: Белый дом не в восторге, что Россию пригласили на годовщину высадки в Нормандии
07:14
Воздушные силы уничтожили все 13 "Шахедов", которые запустил враг
Все новости...
Реклама:
Реклама: