Россияне убили двух украинцев, обстреливая село на Херсонщине – ОВА

Российские войска совершили обстрел села Кизомыс в Херсонской области, в результате чего погибли двое местных жителей.

Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в соцсетях

Дословно: "Оккупанты обстреляли село Кизомыс Белозерской общины. Один из ударов пришелся по жилому дому. В результате в доме возник пожар, во время ликвидации которого спасатели обнаружили тела погибших местных жителей".

Реклама:

Детали: По словам Прокудина, травмы, несовместимые с жизнью, получили мужчина 1955 года рождения и женщина 1962 года рождения.

Что предшествовало: Ночью 8 мая российские войска обстреляли Белозерку Херсонской области, в результате чего погибла женщина, еще три человека были ранены.