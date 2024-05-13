Почалась евакуація з іще двох міст на Сумщині

У Сумській області почали евакуювати людей з міст Білопілля та Ворожба.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у соцмережах

Деталі: Відповідне розпорядження підписав начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

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Пряма мова: "Ми маємо захищати своє населення. Це наша основна задача, яку мені поставив президент України Володимир Зеленський. Це не примусова, а завчасна добровільна евакуація з тих населених пунктів, де значно збільшилась кількість обстрілів".

Наразі в громадах триває оповіщення населення про евакуацію.

Жителі Білопілля та Ворожби, і особливо сім’ї з дітьми, які бажають евакуюватися, мають звернутися до старост та голів громад. Евакуйоване населення буде розміщено в місцях компактного проживання на території області.

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Крім того, в області продовжується евакуація населення з прикордонних громад у межах 5-кілометрової зони від кордону з РФ, яка розпочалась ще в липні 2023 року. Під евакуацію підпадають жителі 115 прикордонних населених пунктів у 15 громадах 4 районів області, які перебувають під постійним ворожим обстрілом.

В ОВА нагадали, що з січня по квітень на території Сумщини від ворожих обстрілів та авіаційних ударів загинуло 40 жителів, поранено – 110, в тому числі 13 дітей.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 13 травня повідомив, що фіксується ворожа активність проти Сумщини й Чернігівщини. Йдеться про диверсійні групи та обстріли.