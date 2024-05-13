Началась эвакуация из еще двух городов на Сумщине

В Сумской области начали эвакуировать людей из городов Белополье и Ворожба.

Источник: Сумская областная военная администрация в соцсетях

Детали: Соответствующее распоряжение подписал начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.

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Прямая речь: "Мы должны защищать свое население. Это наша основная задача, которую мне поставил президент Украины Владимир Зеленский. Это не принудительная, а заблаговременная добровольная эвакуация из тех населенных пунктов, где значительно увеличилось количество обстрелов".

Сейчас в громадах продолжается оповещение населения об эвакуации.

Жители Белополья и Ворожбы, и особенно семьи с детьми, желающие эвакуироваться, должны обратиться к старостам и председателям громад. Эвакуированное население будет размещено в местах компактного проживания на территории области.

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Кроме того, в области продолжается эвакуация населения из приграничных громад в пределах 5-километровой зоны от границы с РФ, которая началась еще в июле 2023 года. Под эвакуацию подпадают жители 115 приграничных населенных пунктов в 15 громадах 4 районов области, которые находятся под постоянным вражеским обстрелом.

В ОВА напомнили, что с января по апрель на территории Сумщины от вражеских обстрелов и авиационных ударов погибли 40 жителей, ранены - 110, в том числе 13 детей.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 13 мая сообщил, что фиксируется вражеская активность против Сумщины и Черниговщины. Речь идет о диверсионных группах и обстрелах.