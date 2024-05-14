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РосЗМІ: У Росії дрон поцілив в потяг, що перевозив паливо, одна цистерна вибухнула, виникла пожежа

Олена ІвашківВівторок, 14 травня 2024, 06:38
РосЗМІ: У Росії дрон поцілив в потяг, що перевозив паливо, одна цистерна вибухнула, виникла пожежа
фото ілюстративне

У Волгоградській області Росії зійшов з рейок і загорівся вантажний потяг, який в цистернах перевозив паливо. Можливою причиною сходження вантажного поїзда з рейок стала атака безпілотника.

Джерело: Baza

Деталі: За попередньою інформацією російських ЗМІ, поїзд зійшов з рейок "через втручання сторонніх осіб".

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Аварія сталася близько першої години ночі в районі станції Котлубань. Постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби.

За даними Baza, внаслідок атаки дрона загорілися два вагони з паливом. За попередніми даними, одна цистерна вибухнула. Після цього паливо розилося і загорілася трава.

Загалом з рейок зійшли 9 вагонів поїзда. Наразі пожежу локалізовано, але повністю її загасити поки що не вдалося.

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Теми: Росіябезпілотники
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