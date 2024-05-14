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РосСМИ: В России дрон попал в поезд, перевозивший топливо, одна цистерна взорвалась, возник пожар

Алена ИвашкивВторник, 14 мая 2024, 06:38
РосСМИ: В России дрон попал в поезд, перевозивший топливо, одна цистерна взорвалась, возник пожар
фото иллюстративное

В Волгоградской области России сошел с рельсов и загорелся грузовой поезд, который в цистернах перевозил топливо. Возможной причиной схода грузового поезда с рельсов стала атака беспилотника.

Источник: Baza

Детали: По предварительной информации российских СМИ, поезд сошел с рельсов "из-за вмешательства посторонних лиц".

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Авария произошла около часа ночи в районе станции Котлубань. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

По данным Baza, в результате атаки дрона загорелись два вагона с топливом. По предварительным данным, одна цистерна взорвалась. После этого топливо разлилось и загорелась трава.

Всего с рельсов сошли 9 вагонов поезда. Сейчас пожар локализован, но полностью его потушить пока не удалось.

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Темы: Росcиябеспилотники
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