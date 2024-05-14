Росіяни вдарили по Харкову модифікованими авіабомбами: зруйновані гаражі, 4 постраждалих

Російські загарбники вранці 14 травня вдарили по Харкову модифікованими керованими авіабомбами − у результаті удару постраждали 4 людини і зруйновані кілька гаражів.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Терехова: "По Харкову вдарили двома КАБами. Одним ударом зруйновано три гаражі, ще кілька пошкоджені. Другий прийшовся по відкритій місцині. Обидва прилетіли у густонаселений район. Постраждали двоє людей".

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Деталі: Раніше мер повідомляв, що був приліт у Київському районі міста, де безліч багатоповерхівок.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що удару окупанти завдали о 6:30 ранку. Атакували місто модифікованими авіабомбами УМПБ Д-30(уніфікований міжвидовий планерувальний боєприпас).

За його даними, внаслідок обстрілу постраждали 4 людини: чоловік 52 роки та три жінки 66, 56 та 38 років.