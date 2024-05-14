Россияне ударили по Харькову модифицированными авиабомбами: разрушены гаражи, 4 пострадавших

Российские захватчики утром 14 мая ударили по Харькову модифицированными управляемыми авиабомбами − в результате удара пострадали 4 человека и разрушены несколько гаражей.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Терехова: "По Харькову ударили двумя КАБами. Одним ударом разрушено три гаража, еще несколько повреждены. Второй пришелся по открытой местности. Оба прилетели в густонаселенный район. Пострадали два человека".

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Детали: Ранее мэр сообщал, что был прилет в Киевском районе города, где много многоэтажек.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что удар оккупанты нанесли в 6:30 утра. Атаковали город модифицированными авиабомбами УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планировочный боеприпас).

По его данным, в результате обстрела пострадали 4 человека: мужчина 52 лет и три женщины 66, 56 и 38 лет.