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На Харківщині внаслідок бойових дій загинули двоє цивільних

Анастасія ПроцВівторок, 14 травня 2024, 13:35
На Харківщині внаслідок бойових дій загинули двоє цивільних
Фото: Харківська обласна прокуратура

14 травня внаслідок бойових дій у Вовчанській громаді Чугуївського району загинули двоє місцевих жителів.

Джерело: СинєгубовОфіс генерального прокурора

 
фото: Харківська обласна прокуратура

Пряма мова: "Внаслідок бойових дій 14 травня у Вовчанській громаді Чугуївського району загинули двоє місцевих жителів".

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фото: Харківська обласна прокуратура

Деталі: За словами очільника Харківської ОВА, через ворожі обстріли у місті Вовчанськ об 11:55 загинула 80-річна жінка. Відбулося загоряння приватного будинку.

 
фото: Харківська обласна прокуратура

Також росіяни вбили 83-річного цивільного в селі Гатище. Синєгубов додав, що окупанти продовжують застосовувати проти цивільних всі види озброєння.

 
фото: Харківська обласна прокуратура

Оновлено: Пізніше в Офісі генерального прокурора повідомили, що близько 11:30 російські військові обстріляли ще селище Борова Ізюмського району. Пошкодили щонайменше 10 приватних домоволодінь. За попередніми даними, ворог застосував по населеному пункту реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С".

Теми: Харківська областьвійнажертви
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