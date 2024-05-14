На Харьковщине в результате боевых действий погибли двое гражданских

14 мая в результате боевых действий в Волчанской громаде Чугуевского района погибли двое местных жителей.

Источник: Синегубов, Офис генерального прокурора

ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Прямая речь: "В результате боевых действий 14 мая в Волчанской громаде Чугуевского района погибли двое местных жителей".

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ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Детали: По словам главы Харьковской ОВА, из-за вражеских обстрелов в городе Волчанск в 11:55 погибла 80-летняя женщина. Произошло возгорание частного дома.

ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Также россияне убили 83-летнего гражданского в селе Гатище. Синегубов добавил, что оккупанты продолжают применять против гражданских все виды вооружения.

ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Обновлено: Позже в Офисе генерального прокурора сообщили, что около 11:30 российские военные обстреляли еще поселок Боровая Изюмского района. Повредили по меньшей мере 10 частных домовладений. По предварительным данным, враг применил по населенному пункту реактивную систему залпового огня "Торнадо-С".