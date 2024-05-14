Наступник Шойгу назвав пріоритети на посаді глави Міноборони РФ

Кандидат на пост міністра оборони РФ Андрій Білоусов заявив про необхідність підвищення ефективності виконання держоборонзамовлення - щоб повністю забезпечити весь бойовий склад усіма видами забезпечення.

Джерело: Білоусов на пленарному засіданні Ради федерації, цитує пропагандистське видання РФ "РИА Новости"

Деталі: За словами Білоусова, одне з найважливіших завдань - забезпечення озброєнням російських угруповань військ у зоні "спецоперації", як продовжує називати війну в Україні Кремль.

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Зазначається, що йдеться про постачання найсучаснішої техніки, зокрема, артилерійських боєприпасів, ракет, особистого захисту, спецзв'язку, безпілотників, засобів РЕБ.

Кандидат на пост міністра додав, що "для попередження ЗСУ необхідно відпрацьовувати нові методи бойових дій".

Метою в цій ситуації є комплектування Збройних сил РФ, однак мови про мобілізацію нібито не йде.

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Що передувало: 12 травня стало відомо, що російський правитель Володимир Путін пропонує призначити першого віцепрем'єра Андрія Білоусова міністром оборони замість Сергія Шойгу.

Шойгу займав цю посаду з 2012 року.

Водночас Путін призначив Шойгу секретарем Радбезу РФ, а попереднього секретаря Радбезу Миколу Патрушева звільнив "у зв'язку з переходом на іншу роботу".