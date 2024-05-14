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Преемник Шойгу назвал приоритеты на посту главы Минобороны РФ

Валентина РоманенкоВторник, 14 мая 2024, 15:04
Преемник Шойгу назвал приоритеты на посту главы Минобороны РФ
Андрей Белоусов. фото «РИА Новости»

Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости повышения эффективности выполнения гособоронзаказа – чтобы полностью обеспечить весь боевой состав всеми видами довольствия.

Источник: Белоусов на пленарном заседании Совфеда, цитирует пропагандистское издание РФ "РИА Новости"

Детали: По словам Белоусова, одна из важнейших задач — обеспечение вооружением российских группировок войск в зоне "спецоперации", кок продолжает называть войну в Украине Кремль.

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Отмечается, что речь идет о поставках самой современной техники, в частности, артиллерийских боеприпасов, ракет, личной защиты, спецсвязи, беспилотников, средств РЭБ.

Кандидат на пост министра добавил, что "для упреждения ВСУ необходимо отрабатывать новые методы боевых действий".

Целью в этой ситуации является комплектование Вооруженных сил РФ, однако речи о мобилизации якобы не идет.

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Что предшествовало: 12 мая стало известно, что российский правитель Владимир Путин предлагает назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу.

Шойгу занимал эту должность с 2012 года.

В то же время Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза РФ, а предыдущего секретаря Совбеза Николая Патрушева уволил "в связи с переходом на другую работу".

Темы: Росcиявойна
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