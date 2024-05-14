Блінкен із Кулебою пообідали у "Ветерано Піца"
Державний секретар США Ентоні Блінкен провів робочий обід з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у піцерії "Ветерано Піца" в центрі Києва.
Джерело: ВВС
Деталі: Зазначається, що чиновників супроводжували журналісти.
Ресторан, де столи зі скляними стільницями заповнені порожніми гільзами, відкрив ветеран української армії Леонід Остальцев, який служив на Донбасі в 2014 році у складі 30-ї окремої механізованої бригади.
Він укомплектував штат піцерії ветеранами української армії, які регулярно доставляють безкоштовну піцу в госпіталі, де проходять лікування ветерани.
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Нагадаємо: Під час візиту до Києва у вересні 2023 року держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав ресторан швидкого харчування McDonald's разом із главою МЗС України Дмитром Кулебою.
Очільники зовнішньополітичних відомств взяли порцію картоплі фрі на двох, а Кулеба ще взяв пиріжок.
"Коли я був студентом, моєю найкращою їжею після похмілля був McDonald's...Я ходив у McDonald's і купував подвійний чизбургер, велику колу, і це був мій "похмільний сніданок", – розповів Кулеба Блінкену.
У відповідь американський держсекретар сказав: "Зі мною такого ніколи не було".