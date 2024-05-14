Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Блінкен із Кулебою пообідали у "Ветерано Піца"

Валентина РоманенкоВівторок, 14 травня 2024, 16:28
Блінкен із Кулебою пообідали у Ветерано Піца
фото Getty Images

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів робочий обід з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у піцерії "Ветерано Піца" в центрі Києва.

Джерело: ВВС

Деталі: Зазначається, що чиновників супроводжували журналісти.

Реклама:
 
фото getty images

Ресторан, де столи зі скляними стільницями заповнені порожніми гільзами, відкрив ветеран української армії Леонід Остальцев, який служив на Донбасі в 2014 році у складі 30-ї окремої механізованої бригади.

Він укомплектував штат піцерії ветеранами української армії, які регулярно доставляють безкоштовну піцу в госпіталі, де проходять лікування ветерани.

Знати більше: Леонід Остальцев: Я хотів би жити в країні з громадянами, а не просто мешканцями

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Під час візиту до Києва у вересні 2023 року держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав ресторан швидкого харчування McDonald's разом із главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Очільники зовнішньополітичних відомств взяли порцію картоплі фрі на двох, а Кулеба ще взяв пиріжок.

"Коли я був студентом, моєю найкращою їжею після похмілля був McDonald's...Я ходив у McDonald's і купував подвійний чизбургер, велику колу, і це був мій "похмільний сніданок", – розповів Кулеба Блінкену.

У відповідь американський держсекретар сказав: "Зі мною такого ніколи не було".

Теми: БлінкенКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Дуда порівняв смерть президента Ірану із загибеллю Качинського під Смоленськом

Ввечері вимикатимуть світло попри зменшення дефіциту в енергосистемі: коли почнуть

відео, оновленоУ Луганську прогриміли вибухи: кажуть про удар по військовому містечку окупантів

доповнено Президент Ірану Раїсі загинув у катастрофі вертольота

Повітряні сили знищили усі 29 "Шахедів", якими РФ атакувала Україну

В "Укренерго" розповіли, скільки ще вимикатимуть світло й чи вплине на це потепління

Усі новини...
Блінкен
Блінкен пригрозить Китаю санкціями за експорт військових технологій у РФ - FT
Блінкен: Саміт НАТО зосередиться на створенні дорожньої карти вступу України в Альянс
Блінкен заявив, що у війні в Україні настав "вкрай важливий момент"
Останні новини
14:58
5 років президентства: здобутки Володимира Зеленського в цифрах
14:52
Росіяни обстріляли Степногірськ, один загиблий – Запорізька ОВА
14:45
Коли і за який термін військовозобов’язані мають пройти ВЛК? Пояснення
14:37
Прем’єр Грузії спробував налякати протестувальників проблемами в Україні
14:36
Секретар РНБО: Україна усвідомлює, що війна кінчиться переговорами. Для цього є формула Зеленського
14:32
Завершили розслідування щодо Гринкевича-старшого у справі про підкуп керівництва ДБР
14:29
Британська розвідка: У Росії проблеми через дефіцит робочої сили
14:25
Майбутня лінійка iPhone 16 може отримати два нові кольори
14:23
У Мінстратегпром розширили можливості бронювання працівників ОПК
14:16
КолонкаНана Гонгадзе про те, чому Україні важливо підтримати Грузію зараз
Усі новини...
Реклама:
Реклама: