Блинкен с Кулебой пообедали в "Ветерано Пицца"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел рабочий обед с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в пиццерии "Ветерано Пицца" в центре Киева.

Источник: ВВС

Детали: Отмечается, что чиновников сопровождали журналисты.

Реклама:

фото getty images

Ресторан, где столы со стеклянными столешницами, заполненные пустыми гильзами, открыл ветеран украинской армии Леонид Остальцев, который служил на Донбассе в 2014 году в составе 30-й отдельной механизированной бригады.

Он укомплектовал штат пиццерии ветеранами украинской армии, которые регулярно доставляют бесплатную пиццу в госпитали, где проходят лечение ветераны.

Знать больше: Леонид Остальцев: Я хотел бы жить в стране с гражданами, а не просто жителями

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Во время визита в Киев в сентябре 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен посетил ресторан быстрого питания McDonald's вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Руководители внешнеполитических ведомств взяли порцию картофеля фри на двоих, а Кулеба еще взял пирожок.

"Когда я был студентом, моей лучшей едой после похмелья был McDonald's...Я ходил в McDonald's и покупал двойной чизбургер, большую колу, и это был мой "похмельный завтрак", - рассказал Кулеба Блинкену.

В ответ американский госсекретарь сказал: "Со мной такого никогда не было".