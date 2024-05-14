Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Блинкен с Кулебой пообедали в "Ветерано Пицца"

Валентина РоманенкоВторник, 14 мая 2024, 16:28
Блинкен с Кулебой пообедали в Ветерано Пицца
фото Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел рабочий обед с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в пиццерии "Ветерано Пицца" в центре Киева.

Источник: ВВС

Детали: Отмечается, что чиновников сопровождали журналисты.

Реклама:
 
фото getty images

Ресторан, где столы со стеклянными столешницами, заполненные пустыми гильзами, открыл ветеран украинской армии Леонид Остальцев, который служил на Донбассе в 2014 году в составе 30-й отдельной механизированной бригады.

Он укомплектовал штат пиццерии ветеранами украинской армии, которые регулярно доставляют бесплатную пиццу в госпитали, где проходят лечение ветераны.

Знать больше: Леонид Остальцев: Я хотел бы жить в стране с гражданами, а не просто жителями

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Во время визита в Киев в сентябре 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен посетил ресторан быстрого питания McDonald's вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Руководители внешнеполитических ведомств взяли порцию картофеля фри на двоих, а Кулеба еще взял пирожок.

"Когда я был студентом, моей лучшей едой после похмелья был McDonald's...Я ходил в McDonald's и покупал двойной чизбургер, большую колу, и это был мой "похмельный завтрак", - рассказал Кулеба Блинкену.

В ответ американский госсекретарь сказал: "Со мной такого никогда не было".

Темы: БлинкенКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Секретарь СНБО: Украина осознает, что война кончится переговорами. Для этого есть формула Зеленского

Дуда сравнил смерть президента Ирана с гибелью Качиньского под Смоленском

Вечером будут выключать свет, несмотря на уменьшение дефицита в энергосистеме: когда начнут

дополнено Президент Ирана Раиси погиб в результате катастрофы вертолета

Воздушные силы уничтожили все 29 "Шахедов", которыми РФ атаковала Украину

В "Укрэнерго" рассказали, сколько еще будут отключать свет и повлияет ли на это потепление

Все новости...
Блинкен
Блинкен пригрозит Китаю санкциями за экспорт военных технологий в РФ - FT
Блинкен: Саммит НАТО сосредоточится на создании дорожной карты вступления Украины в Альянс
Блинкен заявил, что в войне в Украине наступил "крайне важный момент"
Последние новости
14:58
5 лет президентства: достижения Владимира Зеленского в цифрах
14:52
Россияне обстреляли Степногорск, один погибший - Запорожская ОВА
14:45
Когда и за какой срок военнообязанные должны пройти ВЛК? Объяснение
14:37
Премьер Грузии попытался напугать протестующих проблемами в Украине
14:36
Секретарь СНБО: Украина осознает, что война кончится переговорами. Для этого есть формула Зеленского
14:32
Завершено расследование по Гринкевичу-старшему в деле о подкупе руководства ГБР
14:29
Британская разведка: В России проблемы из-за дефицита рабочей силы
14:25
Будущая линейка iPhone 16 может получить два новых цвета
14:23
В Минстратегпром расширили возможности бронирования работников ОПК
14:16
КолонкаНана Гонгадзе о том, почему Украине важно поддержать Грузию сейчас
Все новости...
Реклама:
Реклама: