Росіяни обстріляли прикордонне село на Чернігівщині, загинув чоловік
Вівторок, 14 травня 2024, 18:58
Російська армія 14 травня обстріляла зі ствольної артилерії та міномету прикордоння Чернігівщини, відомо про загиблого чоловіка.
Джерело: голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус
Дослівно: "Сьогодні вдень ворог зі ствольної артилерії та міномету атакував село Грем’яч Новгород-Сіверського району.
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Внаслідок обстрілу від осколкових поранень загинув мирний місцевий мешканець".
Що передувало:
Президент України Володимир Зеленський 14 травня повідомив, що фіксується ворожа активність проти Сумщини й Чернігівщини. Йшлося про диверсійні групи та обстріли.