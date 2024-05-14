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Россияне обстреляли пограничную деревню на Черниговщине, погиб мужчина

Татьяна ОлейникВторник, 14 мая 2024, 18:58
Россияне обстреляли пограничную деревню на Черниговщине, погиб мужчина
Взрыв. Иллюстративнoе фото - Getty Images

Российская армия 14 мая обстреляла из ствольной артиллерии и миномета приграничья Черниговщины, известно о погибшем мужчине.

Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Дословно: Сегодня днем враг из ствольной артиллерии и миномета атаковал село Гремяч Новгород-Северского района.

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В результате обстрела от осколочных ранений погиб мирный местный житель".

Что предшествовало:

Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая сообщил, что фиксируется враждебная активность против Сумщины и Черниговщины. Речь шла о диверсионных группах и обстрелах.

Темы: Черниговская областьобстрел
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