Россияне обстреляли пограничную деревню на Черниговщине, погиб мужчина

Российская армия 14 мая обстреляла из ствольной артиллерии и миномета приграничья Черниговщины, известно о погибшем мужчине.

Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Дословно: Сегодня днем враг из ствольной артиллерии и миномета атаковал село Гремяч Новгород-Северского района.

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В результате обстрела от осколочных ранений погиб мирный местный житель".

Что предшествовало:

Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая сообщил, что фиксируется враждебная активность против Сумщины и Черниговщины. Речь шла о диверсионных группах и обстрелах.