Рятувальники показали фото з місць російських ударів по Харкову
Державна служба надзвичайних ситуацій України показала фото з місця російських ракетних та авіабомбових ударів по житлових кварталах у різних районах Харкова 14 травня.
Джерело: пресслужба ДСНС
Дослівно: "Сьогодні вдень ворог завдав ракетних та авіабомбових ударів по житлових кварталах у різних районах міста.
Внаслідок влучання безпосередньо у житлову 20-поверхівку сталися руйнації її конструкцій. За іншими адресами виникли пожежі у гаражному кооперативі на площі 80 кв.м., а також загорання трави на відкритій території. Пошкоджено поруч розташовані багатоповерхівки".
Що передувало:
Вдень 14 травня російські окупаційні війська завдали ударів по житловій забудові центральної частини Харкова, за даними Міністерства внутрішніх справ, щонайменше 16 людей постраждали, серед них троє - діти.