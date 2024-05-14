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Рятувальники показали фото з місць російських ударів по Харкову

Тетяна ОлійникВівторок, 14 травня 2024, 19:20
Рятувальники показали фото з місць російських ударів по Харкову
Фото - ДСНС Харківської області

Державна служба надзвичайних ситуацій України показала фото з місця російських ракетних та авіабомбових ударів по житлових кварталах у різних районах Харкова 14 травня.

Джерело: пресслужба ДСНС

Дослівно: "Сьогодні вдень ворог завдав ракетних та авіабомбових ударів по житлових кварталах у різних районах міста.

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Внаслідок влучання безпосередньо у житлову 20-поверхівку сталися руйнації її конструкцій. За іншими адресами виникли пожежі у гаражному кооперативі на площі 80 кв.м., а також загорання трави на відкритій території. Пошкоджено поруч розташовані багатоповерхівки".

 
фото - дснс харківщини
 
ФОТО - ДСНС ХАРКІВЩИНИ
 
ФОТО - ДСНС ХАРКІВЩИНИ
 
ФОТО - ДСНС ХАРКІВЩИНИ

Що передувало:

Вдень 14 травня російські окупаційні війська завдали ударів по житловій забудові центральної частини Харкова, за даними Міністерства внутрішніх справ, щонайменше 16 людей постраждали, серед них троє - діти.

Теми: ХарківДСНС
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