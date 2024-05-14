Спасатели показали фото с мест российских ударов по Харькову

Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины показала фото с места российских ракетных и авиабомбовых ударов по жилым кварталам в разных районах Харькова 14 мая.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Дословно: "Сегодня днем враг нанес ракетные и авиабомбовые удары по жилым кварталам в разных районах города.

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В результате попадания непосредственно в жилую 20-этажку произошли разрушения ее конструкций. По другим адресам возникли пожары в гаражном кооперативе на площади 80 кв.м, а также возгорание травы на открытой территории. Повреждены рядом расположенные многоэтажки".

ФОТО - ГСЧС ХАРЬКОВЩИНЫ

ФОТО - ГСЧС ХАРЬКОВЩИНЫ

ФОТО - ГСЧС ХАРЬКОВЩИНЫ

ФОТО - ГСЧС ХАРЬКОВЩИНЫ

Что предшествовало:

Днем 14 мая российские оккупационные войска нанесли удары по жилой застройке центральной части Харькова, по данным Министерства внутренних дел, по меньшей мере, 16 человек пострадали, среди них трое - дети.