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У Харкові відомо про 21 постраждалого від вечірніх обстрілів

Тетяна ОлійникВівторок, 14 травня 2024, 23:24
У Харкові відомо про 21 постраждалого від вечірніх обстрілів

У результаті ворожого обстрілу Харкова ввечері 14 травня поранення отримала 21 особа, зокрема троє дітей.

Джерело: Національна поліція України, голова ОВА Олег Синєгубов

Дослівно: "14 травня близько 16:10 військові РФ обстріляли Шевченківський район Харкова. Попередньо, ворог наніс чотири удари УМПБ Д-30 СН. Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, 15 гаражів, нежитлова одноповерхова споруда.

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В результаті обстрілу постраждали 21 цивільна особа. Серед потерпілих три дитини".

Деталі: Поліція такж повідомляє, що близько 17:55 окупанти здійснили повторний удар по місту. Відтак у Салтівському районі зафіксували влучання у землю. Також виявлено не розірвану ракету 5В55 - ракета комплексу С-300, яка впала між двома припаркованими автомобілями на прибудинковій території. Без постраждалих.

ВІДЕО ДНЯ
 
фото нацполіції
 
фото нацполіції

Станом на 22:55 в Харкові знову було чутно вибухи.

Що передувало: 

Вдень 14 травня російські окупаційні війська завдали ударів по житловій забудові центральної частини Харкова. Міський голова Ігор Терехов уточнив, що було влучання у 10-й поверх багатоквартирного житлового будинку. 

Теми: Харківвійнаобстріл
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