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В Харькове известно о 21 пострадавшем от вечерних обстрелов

Татьяна ОлейникВторник, 14 мая 2024, 23:24
В Харькове известно о 21 пострадавшем от вечерних обстрелов

В результате вражеского обстрела Харькова вечером 14 мая ранение получил 21 человек, в том числе трое детей.

Источник: Национальная полиция Украины, председатель ОВА Олег Синегубов

Дословно: "14 мая около 16:10 военные РФ обстреляли Шевченковский район Харькова. Предварительно, враг нанес четыре удара УМПБ Д-30 СН. Повреждены многоэтажные жилые дома, 15 гаражей, нежилое одноэтажное здание.

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В результате обстрела пострадали 21 гражданское лицо. Среди пострадавших три ребенка.

Детали: Полиция также сообщает, что около 17:55 оккупанты совершили повторный удар по городу. В Салтовском районе зафиксировали попадание в землю. Также обнаружена не разорванная ракета 5В55 - ракета комплекса С-300, которая упала между двумя припаркованными автомобилями на придомовой территории. Без пострадавших.

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фото нацполиции
 
фото нацполиции

По состоянию на 22:55 в Харькове снова были слышны взрывы.

Что предшествовало:

Днем 14 мая российские оккупационные войска нанесли удары по жилой застройке центральной части Харькова. Городской голова Игорь Терехов уточнил, что было попадание в 10-й этаж многоквартирного жилого дома.

Темы: Харьковвойнаобстрел
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