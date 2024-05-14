В Харькове известно о 21 пострадавшем от вечерних обстрелов

В результате вражеского обстрела Харькова вечером 14 мая ранение получил 21 человек, в том числе трое детей.

Источник: Национальная полиция Украины, председатель ОВА Олег Синегубов

Дословно: "14 мая около 16:10 военные РФ обстреляли Шевченковский район Харькова. Предварительно, враг нанес четыре удара УМПБ Д-30 СН. Повреждены многоэтажные жилые дома, 15 гаражей, нежилое одноэтажное здание.

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В результате обстрела пострадали 21 гражданское лицо. Среди пострадавших три ребенка.

Детали: Полиция также сообщает, что около 17:55 оккупанты совершили повторный удар по городу. В Салтовском районе зафиксировали попадание в землю. Также обнаружена не разорванная ракета 5В55 - ракета комплекса С-300, которая упала между двумя припаркованными автомобилями на придомовой территории. Без пострадавших.

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фото нацполиции

фото нацполиции

По состоянию на 22:55 в Харькове снова были слышны взрывы.

Что предшествовало:

Днем 14 мая российские оккупационные войска нанесли удары по жилой застройке центральной части Харькова. Городской голова Игорь Терехов уточнил, что было попадание в 10-й этаж многоквартирного жилого дома.