Окупанти повідомили про масовану ракетну атаку на Севастополь

У ніч на 15 травня у Криму була оголошена повітряна тривога, перекривали Кримський міст, працювала протиповітряна оборона і було чутно вибухи.

Джерело: так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв, ASTRA

Деталі: За словами Развожаєва, окупанти "відбили масовану атаку на Севастополь".

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Він також сказав, що ППО збила кілька ракет над акваторією та в районі аеродрому "Бельбек".

Як повідомляє ASTRA з посиланням на місцевих жителів, ракет було "близько 20", а в районі аеродрому Бельбек досі "щось горить".

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