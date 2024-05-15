Окупанти повідомили про масовану ракетну атаку на Севастополь
Середа, 15 травня 2024, 03:12
У ніч на 15 травня у Криму була оголошена повітряна тривога, перекривали Кримський міст, працювала протиповітряна оборона і було чутно вибухи.
Джерело: так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв, ASTRA
Деталі: За словами Развожаєва, окупанти "відбили масовану атаку на Севастополь".
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Він також сказав, що ППО збила кілька ракет над акваторією та в районі аеродрому "Бельбек".
Як повідомляє ASTRA з посиланням на місцевих жителів, ракет було "близько 20", а в районі аеродрому Бельбек досі "щось горить".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У понеділок 13 травня, близько 6 ранку кілька ракет (імовірно, Storm Shadow) атакували в/ч 85683 на горі Ай-Петрі в Криму. На горі розташована "секретна" військова база ППО 3-го радіотехнічного полку ЗС РФ.