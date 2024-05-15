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Оккупанты сообщили о массированной ракетной атаке на Севастополь

Алена ИвашкивСреда, 15 мая 2024, 03:12
Оккупанты сообщили о массированной ракетной атаке на Севастополь
скриншот Googlemaps

В ночь на 15 мая в Крыму была объявлена воздушная тревога, перекрывали Крымский мост, работала противовоздушная оборона и были слышны взрывы.

Источник: так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев, ASTRA

Детали: По словам Развожаева, оккупанты "отбили массированную атаку на Севастополь".

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Он также сказал, что ПВО сбила несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома "Бельбек".

Как сообщает ASTRA со ссылкой на местных жителей, ракет было "около 20", а в районе аэродрома Бельбек до сих пор "что-то горит".

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Темы: КрымСевастополь
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