Оккупанты сообщили о массированной ракетной атаке на Севастополь
Среда, 15 мая 2024, 03:12
В ночь на 15 мая в Крыму была объявлена воздушная тревога, перекрывали Крымский мост, работала противовоздушная оборона и были слышны взрывы.
Источник: так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев, ASTRA
Детали: По словам Развожаева, оккупанты "отбили массированную атаку на Севастополь".
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Он также сказал, что ПВО сбила несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома "Бельбек".
Как сообщает ASTRA со ссылкой на местных жителей, ракет было "около 20", а в районе аэродрома Бельбек до сих пор "что-то горит".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В понедельник 13 мая, около 6 утра несколько ракет (предположительно, Storm Shadow) атаковали в/ч 85683 на горе Ай-Петри в Крыму. На горе расположена "секретная" военная база ПВО 3-го радиотехнического полка ВС РФ.