Оккупанты сообщили о массированной ракетной атаке на Севастополь

В ночь на 15 мая в Крыму была объявлена воздушная тревога, перекрывали Крымский мост, работала противовоздушная оборона и были слышны взрывы.

Источник: так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев, ASTRA

Детали: По словам Развожаева, оккупанты "отбили массированную атаку на Севастополь".

Реклама:

Он также сказал, что ПВО сбила несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома "Бельбек".

Как сообщает ASTRA со ссылкой на местных жителей, ракет было "около 20", а в районе аэродрома Бельбек до сих пор "что-то горит".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ