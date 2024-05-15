Безпілотники в Ростовській області атакували нафтобазу

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Два вибухи прогриміли на нафтобазі в Ростовській області Росії.

Джерело: губернатор Ростовської області Василь Голубєв

Деталі: За його словами, нафтобазу атакували два дрони.

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Спалаху палива нібито не було.

Постраждалих також немає, заявив губернатор.

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