Безпілотники в Ростовській області атакували нафтобазу
Середа, 15 травня 2024, 06:51
Два вибухи прогриміли на нафтобазі в Ростовській області Росії.
Джерело: губернатор Ростовської області Василь Голубєв
Деталі: За його словами, нафтобазу атакували два дрони.
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Спалаху палива нібито не було.
Постраждалих також немає, заявив губернатор.
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