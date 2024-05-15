Беспилотники в Ростовской области атаковали нефтебазу
Среда, 15 мая 2024, 06:51
Два взрыва прогремели на нефтебазе в Ростовской области России.
Источник: губернатор Ростовской области Василий Голубев
Детали: По его словам, нефтебазу атаковали два дрона.
Реклама:
Вспышки топлива якобы не было.
Пострадавших также нет, заявил губернатор.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В ночь на пятницу в Калужской области России беспилотники атаковали НПЗ "Первый завод".
- В Волгоградской области России сошел с рельсов и загорелся грузовой поезд, в цистернах перевозивший топливо. Возможной причиной схождения грузового поезда с рельсов стала атака беспилотника.