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Беспилотники в Ростовской области атаковали нефтебазу

Алена ИвашкивСреда, 15 мая 2024, 06:51
Беспилотники в Ростовской области атаковали нефтебазу
фото иллюстративное из соцсетей

Два взрыва прогремели на нефтебазе в Ростовской области России.

Источник: губернатор Ростовской области Василий Голубев

Детали: По его словам, нефтебазу атаковали два дрона. 

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Вспышки топлива якобы не было. 

Пострадавших также нет, заявил губернатор.

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Темы: нефтьРосcиябеспилотники
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