Атака дронів на паливну базу в Ростовській області була операцією ГУР – джерело

В ніч на 15 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували паливну базу в Ростовській області Росії.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в ГУР

Пряма мова: "Планова робота ГУР, цілі уражено, триває пожежа на об'єкті, який російські окупанти використовували у військових цілях".

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Що передувало: Місцева влада Ростовщини повідомила про два вибухи на паливній базі. Стверджувалось, що займання та постраждалих немає.