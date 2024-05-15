Атака дронів на паливну базу в Ростовській області була операцією ГУР – джерело
Середа, 15 травня 2024, 08:24
В ніч на 15 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували паливну базу в Ростовській області Росії.
Джерело: співрозмовник "Української правди" в ГУР
Пряма мова: "Планова робота ГУР, цілі уражено, триває пожежа на об'єкті, який російські окупанти використовували у військових цілях".
Реклама:
Що передувало: Місцева влада Ростовщини повідомила про два вибухи на паливній базі. Стверджувалось, що займання та постраждалих немає.