Атака дронов на топливную базу в Ростовской области была операцией ГУР – источник
Среда, 15 мая 2024, 08:24
В ночь на 15 мая беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали топливную базу в Ростовской области России.
Источник: собеседник "Украинской правды" в ГУР
Прямая речь: "Плановая работа ГУР, цели поражены, продолжается пожар на объекте, который российские оккупанты использовали в военных целях".
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Что предшествовало: Местные власти Ростовщины сообщили о двух взрывах на топливной базе. Утверждалось, что возгорания и пострадавших нет.