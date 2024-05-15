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Атака дронов на топливную базу в Ростовской области была операцией ГУР – источник

Валентина РоманенкоСреда, 15 мая 2024, 08:24
Атака дронов на топливную базу в Ростовской области была операцией ГУР – источник
иллюстративное фото из открытых источников

В ночь на 15 мая беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали топливную базу в Ростовской области России.

Источник: собеседник "Украинской правды" в ГУР

Прямая речь: "Плановая работа ГУР, цели поражены, продолжается пожар на объекте, который российские оккупанты использовали в военных целях".

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Что предшествовало: Местные власти Ростовщины сообщили о двух взрывах на топливной базе. Утверждалось, что возгорания и пострадавших нет.

Темы: беспилотникиГУР
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