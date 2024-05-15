Всі міжнародні заходи за участі Зеленського перенесуть через ситуацію на фронті

Через ситуацію з загостренням на фронті через наступ ворога на Харківщині президент Володимир Зеленський дав доручення перенести всі міжнародні заходи за його участі.

Джерело: прессекретар Зеленського Сергій Никифоров у Facebook

Пряма мова: "Володимир Зеленський дав доручення перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні, та опрацювати нові дати проведення. Ми вдячні партнерам за розуміння".

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Деталі: На засіданні селектора 15 травня йшлося передусім про ситуацію на Харківщині та питання забезпечення Сил оборони України.

Президент заслухав доповідь начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.

Вказано, що "на місці працюють командувачі ДПСУ, НГУ та безпосередньо головком Олександр Сирський, який ухвалює всі рішення на основі вичерпної інформації".

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За словами Зеленського, розгортаються додаткові сили, резерви є. Розвідки – ГУР та СЗР – бачать усі ймовірні кроки противника. Вказано, що Сирський регулярно доповідає главі держави про ситуацію.

Що передувало: Видання EFE з посиланням на джерела в королівському палаці повідомило, що президент України Володимир Зеленський скасував свій візит до Іспанії, запланований на 17 травня, через складну ситуацію на фронті.