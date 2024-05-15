Все международные мероприятия с участием Зеленского перенесут из-за ситуации на фронте

Из-за ситуации с обострением на фронте из-за наступления врага на Харьковщине президент Владимир Зеленский дал поручение перенести все международные мероприятия с его участием.

Источник: пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в Facebook

Прямая речь: "Владимир Зеленский дал поручение перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни, и проработать новые даты проведения. Мы благодарны партнерам за понимание".

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Детали: На заседании селектора 15 мая речь шла прежде всего о ситуации на Харьковщине и вопросах обеспечения Сил обороны Украины.

Президент заслушал доклад начальника Генштаба Анатолия Баргилевича.

Указано, что "на месте работают командующие ГПСУ, НГУ и непосредственно главком Александр Сырский, который принимает все решения на основе исчерпывающей информации".

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По словам Зеленского, разворачиваются дополнительные силы, резервы есть. Разведки – ГУР и СВР – видят все возможные шаги противника. Указано, что Сырский регулярно докладывает главе государства о ситуации.

Что предшествовало: Издание EFE со ссылкой на источники в королевском дворце сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский отменил свой визит в Испанию, запланированный на 17 мая, из-за сложной ситуации на фронте.