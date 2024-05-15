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Генштаб оновив дані про Харківщину: Сили оборони витіснили ворога з Вовчанська

Валентина РоманенкоСереда, 15 травня 2024, 14:50
Генштаб оновив дані про Харківщину: Сили оборони витіснили ворога з Вовчанська
скриншот мапи Deep State

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що Сили оборони частково витіснили російських окупантів із Вовчанська, тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях міста.

Джерело: зведення Генштабу від 14 години 15 травня

Деталі: Повідомляється, що на Харківському напрямку зафіксовано 3 бойових зіткнення.

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Противник намагається атакувати в напрямку Липців. Ворожа авіація завдала два удари по районах населених пунктів Липці та Мала Данилівка.

Водночас сказано, що Сили оборони відбили наступальні дії російських окупантів у районі Вовчанська, частково витіснили ворожі сили із населеного пункту, тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях.

Дані щодо втрат противника уточнюються.

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Що передувало: У зведенні Генштабу станом на 11:30 йшлося, що на Харківському напрямку росіяни з початку доби 15 травня активних дій не проводили, намагаються закріпитися на досягнутому рубежі і перегруповуються.

Теми: Харківська областьвійнаГенштаб
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