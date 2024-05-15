Генштаб ВСУ обновил данные о Харьковской области: врага вытеснен из Волчанска

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что Силы обороны частично вытеснили российских оккупантов из Волчанска, продолжаются оборонительные действия в северных и северо-западных окраинах города.

Источник: сводка Генштаба от 14 часов 15 мая

Детали: Сообщается, что на Харьковском направлении зафиксировано 3 боевых столкновения.

Реклама:

Противник пытается атаковать в направлении Липцов. Вражеская авиация нанесла два удара по районам населенных пунктов Липцы и Малая Даниловка.

В то же время сказано, что Силы обороны отбили наступательные действия российских оккупантов в районе Волчанска, частично вытеснили вражеские силы из населенного пункта, продолжаются оборонительные действия в северных и северо-западных окрестностях.

Данные о потерях противника уточняются.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В сводке Генштаба по состоянию на 11:30 говорилось, что на Харьковском направлении россияне с начала суток 15 мая активных действий не проводили, пытаются закрепиться на достигнутом рубеже и перегруппировываются.