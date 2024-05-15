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Блінкен у Києві анонсував 2 млрд доларів для українського ОПК

Марія Ємець, Альона Мазуренко Середа, 15 травня 2024, 15:19
Блінкен у Києві анонсував 2 млрд доларів для українського ОПК
ЕНТОНІ БЛІНКЕН. ФОТО: GETTY IMAGES

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив, що США нададуть додаткові 2 млрд доларів у вигляді внеску до новоствореного фонду, метою якого буде розвиток українського оборонно-промислового комплексу та фінансування закупівлі зброї. 

Джерело: "Європейська правда", Блінкен на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві

Деталі: Блінкен зазначив, що США нададуть додаткові 2 млрд доларів закордонного військового фінансування для України.

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"Вони будуть вкладені у першому такого роду фонді – Defense Enterprise Fund – у якого буде три компоненти", – оголосив Ентоні Блінкен. 

Першим напрямком буде допомога з придбанням того, що потребує Україна, другим – інвестиції у військово-промисловий комплекс України, щоб ця галузь зміцнювалася і Україна могла виробляти більше зброї "і для себе, і для інших", третім – фінансування купівлі зброї не лише у США, а й інших партнерів. 

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше під час візиту Блінкен розповів, що майбутня двостороння безпекова угода США з Україною передбачатиме військову допомогу в різних сферах і допоможе наблизитись їй до членства в НАТО.
  • Він також підкреслив внесок союзників США в економічну та гуманітарну допомогу України, який, за його словами, втричі перевищує американський.

Теми: БлінкенСШАгрошізброя
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