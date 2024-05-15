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Блинкен в Киеве анонсировал 2 млрд долларов для украинского ОПК

Мария Емец, Алена МазуренкоСреда, 15 мая 2024, 15:19
Блинкен в Киеве анонсировал 2 млрд долларов для украинского ОПК
ЭНТОНИ БЛИНКЕН. ФОТО: GETTY IMAGES

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что США предоставят дополнительные 2 млрд долларов в виде взноса в новосозданный фонд, целью которого будет развитие украинского оборонно-промышленного комплекса и финансирование закупки оружия.

Источник: "Европейская правда", Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве

Детали: Блинкен отметил, что США предоставят дополнительные 2 млрд долларов зарубежного военного финансирования для Украины.

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"Они будут вложены в первом такого рода фонде – Defense Enterprise Fund – у которого будет три компонента", – объявил Энтони Блинкен.

"Сегодня хочу объявить, что мы предоставим также дополнительные 2 млрд долларов зарубежного военного финансирования для Украины. Они будут вложены в первом такого рода фонде – Defense Enterprise Fund – у которого будет три компонента", – объявил Энтони Блинкен.

Первым направлением будет помощь с приобретением того, в чем нуждается Украина, вторым – инвестиции в военно-промышленный комплекс Украины, чтобы эта отрасль укреплялась и Украина могла производить больше оружия "и для себя, и для других", третьим – финансирование покупки оружия не только у США, но и других партнеров.

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Темы: БлинкенСШАденьгиоружие
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