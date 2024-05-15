Україна сама обирає тактику: Блінкен прокоментував удари по РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував можливість використання Україною американської зброї по території Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Блінкена на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві

Деталі: Блінкен ухилився від прямої відповіді на уточнювальне запитання про те, чи дозволять США бити про території РФ американською зброєю, але повторив, що США не заперечують проти ударів по РФ у принципі.

Реклама:

"Ми чітко позначили свою політику, але це рішення, яке має зробити Україна. А ми забезпечимо, щоб Україна мала те озброєння, якого вона потребує для успіху на полі бою", – заявив він.

Нагадаємо: На початку травня глава МЗС Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва заявив, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для ударів по цілях на території Росії.

Нещодавно новопризначена міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Україна отримала від деяких партнерів західну зброю із дозволом бити по російській території. Вона не уточнила, про які країни йде мова.

ВІДЕО ДНЯ

Велика Британія поставила Україні крилаті ракети Storm Shadow із дальністю стрільби понад 250 км. Україна почала використовувати їх минулої весни.