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Україна сама обирає тактику: Блінкен прокоментував удари по РФ

Андрій Синявський, Анастасія ПроцСереда, 15 травня 2024, 15:20
Україна сама обирає тактику: Блінкен прокоментував удари по РФ
Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував можливість використання Україною американської зброї по території Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Блінкена на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві

Деталі: Блінкен ухилився від прямої відповіді на уточнювальне запитання про те, чи дозволять США бити про території РФ американською зброєю, але повторив, що США не заперечують проти ударів по РФ у принципі.

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"Ми чітко позначили свою політику, але це рішення, яке має зробити Україна. А ми забезпечимо, щоб Україна мала те озброєння, якого вона потребує для успіху на полі бою", – заявив він.

Нагадаємо: На початку травня глава МЗС Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва заявив, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для ударів по цілях на території Росії.

Нещодавно новопризначена міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Україна отримала від деяких партнерів західну зброю із дозволом бити по російській території. Вона не уточнила, про які країни йде мова.

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Теми: БлінкензброяРосія
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