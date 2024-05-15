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Украина сама выбирает тактику: Блинкен прокомментировал удары по РФ

Андрей Синявский, Анастасия ПроцСреда, 15 мая 2024, 15:20
Украина сама выбирает тактику: Блинкен прокомментировал удары по РФ
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал возможность использования Украиной американского оружия по территории России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Блинкена на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве

Детали: Блинкен уклонился от прямого ответа на уточняющий вопрос о том, позволят ли США бить по территории РФ американским оружием, но повторил, что США не возражают против ударов по РФ в принципе.

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"Мы четко обозначили свою политику, но это решение, которое должна принять Украина. А мы обеспечим, чтобы Украина имела то вооружение, в котором она нуждается для успеха на поле боя", – заявил он.

Напомним: В начале мая глава МИД Британии Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для нанесения ударов по целям на территории России.

Недавно новоназначенный министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Украина получила от некоторых партнеров западное оружие с разрешением бить по российской территории. Она не уточнила, о каких странах идет речь.

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Великобритания поставила Украине крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью стрельбы более 250 км. Украина начала использовать их прошлой весной.

Темы: БлинкеноружиеРосcия
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