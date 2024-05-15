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Кількість постраждалих через авіаудар РФ по Херсону зросла до 17

Анастасія ПроцСереда, 15 травня 2024, 15:31
Кількість постраждалих через авіаудар РФ по Херсону зросла до 17
ФОТО: ХЕРСОНСЬКА ОВА

Вдень 15 травня російська армія з авіації вдарила по Центральному району Херсона, внаслідок чого постраждали 17 людей.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, очільник Херсонської МВА Роман Мрочко

Деталі: За словами Прокудіна, наймолодшому постраждалому – 15 років. Хлопець отримав поранення носа і плеча. У його батька – уламкове поранення руки. 

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фото: Херсонська ОВА

Також з вибуховими травмами та уламковим пораненням ніг до лікарні потрапили чотири жінки 40, 50, 51 та 58 років. Ще в однієї містянки, 39 років, – контузія, вибухова та черепно-мозкова травми. 

 
фото: Херсонська ОВА

Крім того, під удар ворога потрапили 78-річна жінка та 88-річний чоловік. Наразі вони у лікарні з вибуховою травмою, пораненням обличчя та руки й забоєм голови. Медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу потерпілим.

 
фото: Херсонська ОВА

Також окупанти пошкодили житлові будинки та освітній заклад. 

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: О 16:42 Мрочко написав, що кількість постраждалих внаслідок авіаудару росіян зросла до 17.

"15 постраждалих ушпиталені, троє з них у тяжкому стані".

Оновлено о 18:14: В ДСНС показали світлини з місця удару в Херсоні. Повідомляють, що через влучання виникло дві пожежі у багатоквартирних будинках за різними адресами, їх вдалося швидко ліквідувати.

 
фото - дснс херсонщини
 
фото - дснс херсонщини

Ще в одному будинку було заблоковано людей. Рятувальники врятували трьох дітей та жінку. Їх передали медикам.

 
фото - дснс херсонщини
 
фото - дснс херсонщини

Передісторія:

Вранці 15 травня окупанти вдарили по Херсону з тимчасово окупованого лівого берега. Снаряд влучив у багатоповерхівку у Корабельному районі міста.

Теми: ХерсонобстрілРосія
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