Количество пострадавших из-за авиаудара РФ по Херсону возросло до 17

Днем 15 мая российская армия из авиации ударила по Центральному району Херсона, в результате чего пострадали 17 человек.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, глава Херсонской МВА Роман Мрочко

Детали: По словам Прокудина, самому младшему пострадавшему - 15 лет. Парень получил ранения носа и плеча. У его отца - осколочное ранение руки.

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ФОТО: ХЕРСОНСКАЯ ОВА

Также со взрывными травмами и осколочным ранением ног в больницу попали четыре женщины 40, 50, 51 и 58 лет. Еще у одной горожанки, 39 лет, - контузия, взрывная и черепно-мозговая травмы.

ФОТО: ХЕРСОНСКАЯ ОВА

Кроме того, под удар врага попали 78-летняя женщина и 88-летний мужчина. Сейчас они в больнице со взрывной травмой, ранением лица и руки и ушибом головы. Медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь пострадавшим.

ФОТО: ХЕРСОНСКАЯ ОВА

Также оккупанты повредили жилые дома и образовательное учреждение.

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Обновлено: В 16:42 Мрочко написал, что количество пострадавших в результате авиаудара россиян возросло до 17.

"15 пострадавших госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии".

Обновлено в 18:14: В ГСЧС показали фотографии с места удара в Херсоне. Сообщают, что из-за попадания возникли два пожара в многоквартирных домах по разным адресам, их удалось быстро ликвидировать.

фото - дснс херсонщины

фото - дснс херсонщины

Еще в одном доме были заблокированы люди. Спасатели спасли троих детей и женщину. Их передали медикам.

фото - дснс херсонщины

фото - дснс херсонщины

Предыстория:

Утром 15 мая оккупанты ударили по Херсону с временно оккупированного левого берега. Снаряд попал в многоэтажку в Корабельном районе города.