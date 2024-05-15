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Блінкен: Україна має перемогти у війні

Марія Ємець, Анастасія ПроцСереда, 15 травня 2024, 15:57
Блінкен: Україна має перемогти у війні
Державний секретар США Ентоні Блінкен. фото: Getty Images

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що підтримка США спрямована на стратегічний успіх України, та прямо сказав, що країна має перемогти у війні. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Блінкена під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві

Деталі: У вступному слові він наголосив, що для США важливо допомогти забезпечити стратегічний успіх України.

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"Ми працюємо над тим, щоб Україна могла отримувати успіхи на полі бою зараз, захищаючись від російської агресії, щоб вона була спроможною стримувати і захищатися від подальших атак, і, головне, гарантувати право українського народу визначати своє майбутнє", – сказав державний секретар США. 

У подальших відповідях на запитання Блінкен кілька разів прямо сказав про те, що Україна має перемогти у війні. 

"Сполучені Штати віддані тому, щоб гарантувати, що Україна переможе у війні, і це демонструвалося через безпрецедентну підтримку, яку ми надали і продовжуємо надавати… Ми рішуче налаштовані, що Україна має перемогти у цій війні і отримати успіх задля свого народу і свого майбутнього", – заявив Ентоні Блінкен.

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Також під час брифінгу він оголосив, що США нададуть додаткові 2 млрд доларів у вигляді внеску до новоствореного фонду, метою якого буде розвиток українського ОПК та фінансування закупівлі зброї. 

У перший день візиту Блінкен розповів, що майбутня двостороння безпекова угода США з Україною передбачатиме військову допомогу в різних сферах і допоможе наблизитись їй до членства в НАТО.

Він також підкреслив внесок союзників США в економічну та гуманітарну допомогу України, який, за його словами, втричі перевищує американський.

Теми: БлінкенУкраїнавійна
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