Блинкен: Украина должна победить в войне

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что поддержка США направлена на стратегический успех Украины, и прямо сказал, что страна должна победить в войне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Блинкена во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве

Детали: Во вступительном слове он отметил, что для США важно помочь обеспечить стратегический успех Украины.

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"Мы работаем над тем, чтобы Украина могла получать успехи на поле боя сейчас, защищаясь от российской агрессии, чтобы она была способна сдерживать и защищаться от дальнейших атак, и, главное, гарантировать право украинского народа определять свое будущее", – сказал государственный секретарь США.

В дальнейших ответах на вопросы Блинкен несколько раз прямо сказал о том, что Украина должна победить в войне.

"Соединенные Штаты привержены тому, чтобы гарантировать, что Украина победит в войне, и это демонстрировалось через беспрецедентную поддержку, которую мы предоставили и продолжаем оказывать... Мы решительно настроены, что Украина должна победить в этой войне и получить успех для своего народа и своего будущего", – заявил Энтони Блинкен.

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Также во время брифинга он объявил, что США предоставят дополнительные 2 млрд долларов в виде взноса в новосозданный фонд, целью которого будет развитие украинского ОПК и финансирование закупки оружия.

В первый день визита Блинкен рассказал, что будущее двустороннее соглашение США по безопасности с Украиной будет предусматривать военную помощь в различных сферах и поможет ей приблизиться к членству в НАТО.

Он также подчеркнул вклад союзников США в экономическую и гуманитарную помощь Украине, который, по его словам, втрое превышает американский.