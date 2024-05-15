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Офіційно про замах на Фіцо: Прем'єр у тяжкому стані, "найближчі години вирішальні"

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 15 травня 2024, 17:15
Офіційно про замах на Фіцо: Прем'єр у тяжкому стані, найближчі години вирішальні
Роберт Фіцо. фото Getty Images

Акаунт прем'єра Словаччини Роберта Фіцо офіційно повідомив про замах на посадовця, в пості стверджується, що той перебуває в "небезпечному для життя" стані.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У повідомленні на Facebook-акаунті Фіцо коротко вказується, що в нього стріляли кілька разів, "і зараз він перебуває у небезпечному для життя стані".

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"Станом на зараз його перевозять гелікоптером до Банської Бистриці, оскільки дорога до Братислави зайняла б занадто багато часу, враховуючи необхідність невідкладного втручання. Найближчі кілька годин все вирішать", – йдеться в дописі.

На Facebook-сторінці Фіцо не уточнюється характер поранень, але портал Aktuality стверджує, що словацький прем'єр отримав поранення в живіт. Цю ж інформацію підтвердив The Guardian і представник партії Фіцо Smer.

Що передувало: В прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли 15 травня після виїзного засідання уряду, його доставили в лікарню.

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За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю.

Теми: Словаччина
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