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Официально о покушении на Фицо: Премьер в тяжелом состоянии, "ближайшие часы решающие"

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 15 мая 2024, 17:15
Официально о покушении на Фицо: Премьер в тяжелом состоянии, ближайшие часы решающие
Роберт Фицо. фото Getty Images

Аккаунт премьера Словакии Роберта Фицо официально сообщил о покушении на чиновника, в посте утверждается, что он находится в "опасном для жизни" состоянии.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В сообщении на Facebook-аккаунте Фицо кратко указывается, что в него стреляли несколько раз, "и сейчас он находится в опасном для жизни состоянии".

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"По состоянию на сейчас его перевозят вертолетом в Банскую Быстрицу, поскольку дорога в Братиславу заняла бы слишком много времени, учитывая необходимость неотложного вмешательства. Ближайшие несколько часов все решат", - говорится в заметке.

На Facebook-странице Фицо не уточняется характер ранений, но портал Aktuality утверждает, что словацкий премьер получил ранение в живот. Эту же информацию подтвердил The Guardian и представитель партии Фицо Smer.

Что предшествовало: В премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли 15 мая после выездного заседания правительства, его доставили в больницу.

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По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, премьер подошел к людям, приветствовавшим его, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого глава правительства упал на землю.

Темы: Словакия
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