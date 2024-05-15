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Зеленський: Українські війська частково стабілізували ситуацію на Харківщині

Євген КізіловСереда, 15 травня 2024, 18:47
Зеленський: Українські війська частково стабілізували ситуацію на Харківщині
володимир зеленський. фото: скриншот відеозвернення від Офісу президента

Українським військовим протягом цього дня вдалося "частково стабілізувати" ситуацію в Харківській області, де посилили наступ російські війська.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського у соцмережах

Пряма мова: "Сьогодні протягом усього дня – доповіді наших військових, Міністерства оборони. Постійна увага – фронту, усім районам бойових дій. Харківщина – райони поруч із кордоном, місто Вовчанськ – тривають наші захисні дії. За цей день нашим Силам оборони та безпеки України – усім задіяним підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію. Окупанта, який зайшов на Харківщину, всіма засобами знищують. Артилерія, дрони, наша піхота – достатньо влучно працюють".

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Деталі: За словами президента, також особлива увага зараз прикута до Покровського напрямку на Донеччині та до Куп’янського на Харківщині. Тут росіяни намагаються відтягнути українські сили та зробити менш концентрованою бойову роботу. "Реагуємо на це саме так, як потрібно, – по кожному напрямку нам має бути чим відповісти ворогу", - зауважив Зеленський.

Що передувало: Раніше оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" повідомляло, що Сили оброни зупинили спроби російських військ прорвати оборону на Харківському напрямку і ситуацію дещо стабілізували, але бої тривають.

Теми: Харківська областьконтрнаступЗеленськийвійна
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