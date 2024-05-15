Спробу росіян прорвати оборону на Харківщині зупинили, ситуацію дещо стабілізували − ОСУВ "Хортиця"

Сили оброни зупинили спроби російських військ прорвати оборону на харківському напрямку, ситуацію дещо стабілізували, але бої тривають.

Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин в ефірі марафону новин

Пряма мова Волошина: "Наразі у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" ситуація залишається загостреною, проте підрозділи Сил оборони ведуть активні оборонні бої. Спроби російських окупантів прорвати нашу оборону зупинені, дещо ситуацію стабілізовано, зокрема на харківському напрямку.

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Оперативна обстановка на харківському напрямку залишається складною, однак вона динамічно змінюється. Тривають оборонні бої − жорстокі − на значній частині нашої прикордонної смуги. Там є населені пункти, на яких російські війська намагаються закріпитися і використати для подальшого просування".

Деталі: За словами речника, за минулу добу на Харківщині відбили 11 атак росіян, зокрема, на напрямках Глибоке − Липці, Лук'янці − Липці, Борисівка − Нескучне і Шебекіне (РФ − ред.) − Вовчанськ.

"У районах Лук'янців та Вовчанська тривають бої. Окупанти намагаються здобути там певну тактичну перевагу. В районах Лук’янців та Вовчанська ворог намагається закріпитися.. Однак підрозділи ЗСУ не дають російським окупантам саме там закріпитися", − заявив Волошин.

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Він додав, що Сили оборони контратакують, завдають ударів артилерією, також там залучили велику кількість підрозділів БПЛА.

"На окремих ділянках у районах Лук'янців і Вовчанська внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника задля збереження життя і здоров’я військовослужбовців і зменшення та уникнення втрат було здійснено маневри і підрозділи перемістилися на більш вигідні позиції. Наразі там тривають бої. Ворог знаходиться під постійним нашим вогневим контролем", − підсумував Волошин.

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