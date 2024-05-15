Спробу росіян прорвати оборону на Харківщині зупинили, ситуацію дещо стабілізували − ОСУВ "Хортиця"
Сили оброни зупинили спроби російських військ прорвати оборону на харківському напрямку, ситуацію дещо стабілізували, але бої тривають.
Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин в ефірі марафону новин
Пряма мова Волошина: "Наразі у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" ситуація залишається загостреною, проте підрозділи Сил оборони ведуть активні оборонні бої. Спроби російських окупантів прорвати нашу оборону зупинені, дещо ситуацію стабілізовано, зокрема на харківському напрямку.
Оперативна обстановка на харківському напрямку залишається складною, однак вона динамічно змінюється. Тривають оборонні бої − жорстокі − на значній частині нашої прикордонної смуги. Там є населені пункти, на яких російські війська намагаються закріпитися і використати для подальшого просування".
Деталі: За словами речника, за минулу добу на Харківщині відбили 11 атак росіян, зокрема, на напрямках Глибоке − Липці, Лук'янці − Липці, Борисівка − Нескучне і Шебекіне (РФ − ред.) − Вовчанськ.
"У районах Лук'янців та Вовчанська тривають бої. Окупанти намагаються здобути там певну тактичну перевагу. В районах Лук’янців та Вовчанська ворог намагається закріпитися.. Однак підрозділи ЗСУ не дають російським окупантам саме там закріпитися", − заявив Волошин.
Він додав, що Сили оборони контратакують, завдають ударів артилерією, також там залучили велику кількість підрозділів БПЛА.
"На окремих ділянках у районах Лук'янців і Вовчанська внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника задля збереження життя і здоров’я військовослужбовців і зменшення та уникнення втрат було здійснено маневри і підрозділи перемістилися на більш вигідні позиції. Наразі там тривають бої. Ворог знаходиться під постійним нашим вогневим контролем", − підсумував Волошин.
Передісторія:
- 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої.
- Президент Зеленський підтвердив, що російські війська розпочали нову хвилю наступальних дій на Харківському напрямку.
- Міністерство оборони України повідомило, що на північ Харківської області направили резервні підрозділи.
- Окупанти захопили до 10 сіл у Харківській області. В ОСУВ "Хортиця" заявили, що "сіра зона" у Харківській області не розширюється, Збройні сили не дають росіянам просунутися вглиб області.
- На тлі наступу російських сил на півночі Харківської області Сполучені Штати анонсували додатковий пакет військової допомоги пізніше цього тижня.
- Розвідка Міністерства оборони Великої Британії вважає малоймовірним, що Росія наростила достатню бойову міць, щоб захопити Харків без залучення своїх додаткових сил в цей регіон.