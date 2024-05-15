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Зеленский: Украинские войска частично стабилизировали ситуацию на Харьковщине

Евгений КизиловСреда, 15 мая 2024, 18:47
Зеленский: Украинские войска частично стабилизировали ситуацию на Харьковщине
Владимир Зеленский. фото: скриншот видеообращения от Офиса президента

Украинским военным в течение этого дня удалось "частично стабилизировать" ситуацию в Харьковской области, где усилили наступление российские войска.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского в соцсетях

Прямая речь: "Сегодня в течение всего дня - доклады наших военных, Министерства обороны. Постоянное внимание – фронту, всем районам боевых действий. Харьковщина – районы рядом с границей, город Волчанск – продолжаются наши защитные действия. За этот день нашим Силам обороны и безопасности Украины – всем задействованным подразделениям – удалось частично стабилизировать ситуацию. Оккупанта, который зашел на Харьковщину, всеми средствами уничтожают. Артиллерия, дроны, наша пехота – достаточно точно работают".

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Детали: По словам президента, также особое внимание сейчас приковано к Покровскому направлению в Донецкой области и к Купянскому на Харьковщине. Здесь россияне пытаются оттянуть украинские силы и сделать менее концентрированной боевую работу. "Реагируем на это именно так, как нужно, - по каждому направлению нам должно быть чем ответить врагу", - отметил Зеленский.

Что предшествовало: Ранее оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" сообщала, что Силы обороны остановили попытки российских войск прорвать оборону на Харьковском направлении и ситуацию несколько стабилизировали, но бои продолжаются.

Темы: Харьковская областьконтрнаступлениеЗеленскийвойна
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